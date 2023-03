Sam Neill: qué tipo de cáncer es el que padece el actor de “Parque Jurásico”

1 hora

El protagonista de la exitosa película "Parque Jurásico", hoy de 75 años, fue diagnosticado en marzo del año pasado con linfoma no Hodgkin .

El británico ahora está en remisión y se mantiene positivo, a pesar de lidiar con una enfermedad que golpea no solo el estado físico del cuerpo, sino el ánimo de cualquier persona.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático , el cual es una vasta red de vasos y glándulas diseminadas por todo el cuerpo, explica el Sistema Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés).

Pero cuando una persona padece linfoma no Hodgkin, los linfocitos afectados comienzan a multiplicarse de manera anormal y se acumulan en ciertas partes del sistema linfático, como los ganglios linfáticos, señala el NHS.

Se desconoce la razón exacta que causa el linfoma no Hodgkin.

En general, la mayoría de los casos de linfoma no Hodgkin se consideran muy tratables, según el NHS.

"Más que nada, quiero recuperar mi barba. No me gusta el aspecto de mi cara ni un poco".

Aunque reconoce que hay "días oscuros" en su enfermedad, afirma que no tiene miedo a la posibilidad de que empeore y muera.

"Lo que no quiero hacer es dejar de vivir, porque realmente disfruto vivir" , señala.

"Lo he considerado [al cáncer] como una aventura, una aventura bastante oscura, pero una aventura al fin y al cabo. Y los días buenos son simplemente fantásticos y cuando recibes buenas noticias es absolutamente emocionante".

"Lo último que quiero es que la gente se obsesione con el tema del cáncer", dice, "porque en realidad no estoy interesado en el cáncer. No estoy realmente interesado en otra cosa que no sea vivir".