Donald Trump: cómo detectar imágenes creadas por inteligencia artificial como las fotos falsas del arresto del expresidente

1 hora

¿Hay algo que veas raro?

Henry Ajder, un experto en IA y presentador de la serie de radio de la BBC The Future Will be Synthesised, dice que la tecnología actual no es muy buena para representar ciertas partes del cuerpo, especialmente las manos.