De Newton a Neil Amstrong: 7 frases famosas que realmente nunca se dijeron

1. Lo que le achacan a Voltaire

Como afirman los historiadores Paul F. Boller Jr. y John H. George en "They Never Said It: A Book of Fake Quotes, Misquotes and Misleading Attributions" (Ellos nunca lo dijeron: Libro sobre falsas y erróneas citas y atribuciones engañosas), esta frase, que se convirtió en la máxima del derecho a la libertad de expresión, fue inventada por la escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall (1868-1956), en su libro de 1906 The Friends of Voltaire (Los amigos de Voltaire), una biografía del filósofo.