Por qué, al contrario de lo que se piensa, el lenguaje corporal no es tan útil como el verbal para descubrir a un mentiroso

24 minutos

Leer el lenguaje corporal puede ser fantástico para añadir tensión en un interrogatorio en una película de acción. Sin embargo, lo cierto es que no hay mucha evidencia de que puedas detectar mentiras observando el lenguaje corporal de la persona que habla.

La detección de mentiras no verbal (el lenguaje corporal) es más popular que la detección verbal, porque la gente cree que los mentirosos pueden controlar lo que dicen pero no su comportamiento.

Esta creencia no tiene evidencia científica. El problema es que quienes dicen la verdad también pueden ponerse nerviosos en una entrevista y pueden mostrar el mismo comportamiento que un mentiroso.

En cambio, las tácticas verbales de mentirosos y no mentirosos son diferentes. Típicamente ambos no dan toda la información que tienen al principio, porque no saben cuánto se supone que deben ofrecer.