Incendio en Ciudad Juárez: identifican a los 39 fallecidos y presentan cargos contra 6 personas por la tragedia en un centro de detención de migrantes

"Se iniciará un proceso para reparar el daño a los familiares de las víctimas. Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción. Sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas", señaló Rodríguez.

Como se pudo ver en un video difundido por la prensa y que ya forma parte de la investigación, varios funcionarios optaron por no abrir las puertas de seguridad pese a que el fuego y el humo estaban inundando el edificio.

Rodríguez aseguró que, conforme lo requiera la indagatoria, exigirán responsabilidades a cualquier nivel necesario : "Sin importar quién sea, no habrá impunidad. Hasta donde tope".

¿Cómo se originó el incendio?

El video de seguridad

La BBC verificó los fotogramas del video y no encontró ninguna copia difundida antes del martes por la noche, lo que indica que es reciente.

"La puerta siempre ha estado cerrada con llave cuando hemos visitado [esta área], e incluso cuando se busca hablar con los migrantes, no pueden salir, tenemos que quedarnos afuera", explicó.

"No tengo conocimiento de la existencia de una salida de emergencia. Que yo sepa, la puerta que se puede ver en el video es la única salida", explicó.

Como el video no tiene sonido, no es posible determinar qué se decía cuando estalló el incendio. Tampoco está claro qué hace el personal uniformado cuando no está frente a la cámara.