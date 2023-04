Por qué Alaska necesita el megaproyecto petrolero Willow para sostener su economía

Un recurso que cambió Alaska

" El petróleo transformó Alaska . Antes de que este recurso fuera descubierto y explotado, Alaska era un estado relativamente pobre con unos servicios públicos de nivel bastante bajo y con una economía que no crecía muy rápidamente", cuenta Gunnar Knapp, profesor retirado de la Universidad de Alaska en Anchorage, que ha dedicado más de 35 años a investigar sobre la economía de ese estado, en conversación con BBC Mundo.

"De repente, el gobierno tiene dinero y eso puede ser bueno y malo. Puede construir carreteras, escuelas, universidades e, incluso, darle dinero a la gente. Pero eso cambia la naturaleza de la sociedad, la población creció rápidamente y quizá ya no es el mismo sitio que solía ser y, tal vez, las personas ya no son tan independientes y resistentes como les gusta pensar que son", agrega.

Pero eso no es todo.

Según explica Knapp, la riqueza petrolera ha permitido que -a diferencia de lo que ocurre en otros estados- los residentes de Alaska no tengan que pagar impuesto sobre la renta ni impuestos al consumo.

Más petróleo, nuevos ingresos

Pese a esos cálculos, los expertos advierten que inicialmente es posible que Alaska pierda ingresos en lugar de incrementarlos, lo que obedecería a dos factores: al hecho de que Willow se desarrollará en tierras propiedad del gobierno federal (lo que reduce los beneficios del estado pues no obtendrá regalías) y a que la legislación actual en Alaska le permitiría a ConocoPhillips, la empresa responsable del proyecto, deducir las inversiones que tendrá que realizar para el mismo de los impuestos que paga por sus otras explotaciones petroleras activas en ese estado.

Gunnar Knapp cree que Alaska podría cambiar esta normativa sin mayores dificultades, aunque anticipa que es posible que a la empresa petrolera no le guste esta posibilidad.

"Suponiendo que dejas de lado las consideraciones relacionadas con el cambio climático, si se soluciona este asunto fiscal este proyecto es bueno para la economía de Alaska, visto desde una perspectiva muy convencional . No es como un milagro, no es algo que 'salvará' la economía del estado, pero es positivo de forma general", apunta.

"Pero en la medida en que la producción he declinado -estamos actualmente en una cuarta parte de lo que solíamos tener- se hace más costoso bombear el crudo e incluso existe la cuestión de que si sigue cayendo podría llegar un momento en que ya no sería económicamente favorable o, incluso quizás, que no fuera físicamente posible seguir usando el oleoducto", agrega.