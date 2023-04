¿Qué hace que una vida sexual sea "estupenda"?

Resulta que el sexo no es tan fácil ni sencillo como la cultura popular nos hace creer.

En 2018, fue autora de una revisión de la historia del tratamiento de las disfunciones femeninas en el Annual Review of Clinical Psychology, en el que examina las controvertidas formas en que se ha visto y tratado la sexualidad de la mujer en particular a lo largo de las décadas, y cuál podría ser el mejor camino a seguir.

Es directora del equipo de investigación Optimal Sexual Experiences (Experiencias Sexuales Óptimas) de la Universidad de Ottawa; en 2020 fue coautora del libro Magnificent Sex: Lessons from Extraordinary Lovers (Sexo magnífico: lecciones de amantes extraordinarios), inspirado en los resultados de su estudio a largo plazo de las parejas.

La razón por la que las parejas acuden a nuestras consultas no es por un problema en uno o en otro, sino porque existe una discrepancia entre ellos, a la que nos referimos como discrepancia de deseo sexual.

Esto puede ser problemático porque la sexualidad representa una parte central de la propia identidad. Los sentimientos de rechazo cuando a tu pareja no le apetece mantener relaciones sexuales, y los sentimientos de obligación cuando no quieres herir los sentimientos de tu pareja, son enormes.

Muchas parejas acaban basando su autoconcepto en si están o no a la altura de su pareja en términos de deseo y frecuencia.

A los hombres que tenían mucho, mucho sexo y mucho, mucho deseo sexual no se les solía diagnosticar, sino que se les consideraba normales.

Creo que es obligación de los clínicos desentrañar las cosas. Si entras en la consulta de tu médico y le dices: "Me duele el estómago", es trabajo del médico averiguar si has comido algo que te ha intoxicado, o si tienes una úlcera, o si tienes algún tipo de cáncer en el abdomen, ¿verdad?

Así que creo que, cuando se trata de problemas sexuales, es igualmente importante que la responsabilidad recaiga en el clínico para averiguar si se trata de un problema relacionado con la excitación o el deseo, independientemente de si el paciente es hombre, mujer, trans, no binario, etcétera.

No es aconsejable. Ninguna de las partes obtiene lo que realmente desea. Al final, los clínicos acaban con pacientes resentidos que no confían en su criterio.

Una de las razones por las que no funciona es porque el profesional se ve atrapado en el tratamiento de un síntoma de un problema, enmarcado en términos de frecuencia, en lugar de llegar al núcleo de lo que representa este síntoma.

Si te pidiera que pensaras en la última vez que tuviste relaciones sexuales y qué sentimientos afloran en tu interior, lo que me interesa saber es hasta qué punto los sentimientos que afloran en tu interior son más bien de anticipación, como en "quiero más de eso", o más bien de pavor.

La mayor parte de la investigación se ha centrado en cómo hacer que el sexo malo sea menos malo. Pero la mayoría de la gente no quiere sexo que simplemente "no sea malo" o que sea mediocre.

Basándome en mi experiencia clínica, algunas de las personas que más me habían impresionado eran personas de 60, 70 y 80 años que —a causa de cambios en su vida, tal vez enfermedades o discapacidades, o porque sus hijos ya habían dejado el hogar o por haber perdido a alguien cercano— habían tenido que reinventar el sexo.

Se me ocurrió estudiar a otras personas marginadas que también se habían visto obligadas a reinventar, redefinir o replantearse el sexo.

Así que estudiamos varios tipos de minorías sexuales, de género y de relaciones: personas de 60, 70 y 80 años; personas LGBTQ+; personas que mantenían relaciones consensuadas no monógamas, personas aficionadas al kink, etc.

¿Qué has aprendido sobre el sexo magnífico? ¿Todo gira en torno a los orgasmos?

Contrariamente a lo que oímos en los medios de comunicación generalistas, según los cuales el buen sexo consiste en consejos, trucos, técnicas y juguetes que culminan en un orgasmo estremecedor, entre las personas que hemos estudiado y que hemos llegado a llamar "amantes extraordinarios", los orgasmos no eran componentes necesarios ni suficientes del "sexo magnífico".

Dos de los componentes que la gente solía mencionar con bastante frecuencia eran estar encarnado, absorto en el momento, realmente presente y vivo; y estar sincronizado y conectado con la otra persona, tan fusionado que no se podía decir dónde empezaba una persona y dónde terminaba la otra.

Por comunicación empática, no me refiero solo a la comunicación verbal; me refiero a estar tan en sintonía con tu pareja que prácticamente puedes sentir en tu propia piel la forma en que tu pareja desea más ser tocada.