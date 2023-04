Cómo acabar con un ataque de hipo según la ciencia

Todos, de vez en cuando, tenemos hipo. Y, a veces, parece que no se fuera a pasar nunca.

Para la mayoría de nosotros, el hipo es algo molesto que no dura mucho tiempo. Pero en algunas personas puede ser persistente y prolongarse por más de dos días.

¿Qué causa el hipo?

Factores desencadenantes

¿Cuánto tiempo dura? ¿Y qué podemos hacer al respecto?

Un ataque de hipo que dura menos de 48 horas no suele ser preocupante. Este tipo de ataques tiende a terminar por sí solo.

Cuando no se resuelve solo, hay formas de suprimir el arco reflejo. Se cree que la maniobra de Valsa l va (explicada en el gráfico de abajo), ingerir bebidas heladas, y presionar levemente los globo s ocular es pueden aumentar la actividad del nervio vago que va hasta el cerebro.

¿Cuándo debemos preocuparnos?

¿Cómo se trata el hipo crónico?

¿Qué tratamientos podríamos ver en el futuro?

Sin embargo, la investigación de FISST no ha comparado hasta el momento sus resultados con un grupo de control que no recibió el tratamiento, con lo cual no está claro qué tanto más efectivo es que una versión placebo.