La historia de cómo el cartero Rudolph Hass transformó por casualidad el aguacate en el mundo

48 minutos

Cuando Rudolph Hass iba a excavar la tierra para retirar aquel pequeño árbol de aguacates que había plantado en su huerta porque no le servía de nada, lo convencieron de que no lo hiciera.

Eso ocurrió, según los apuntes de su esposa, en 1926. Aunque aquel texto fue escrito décadas más tarde y otros datos allí incluidos no coinciden exactamente con documentación que los prueba.

Un árbol de dinero

California, que mientras fue territorio mexicano no tenía plantaciones de aguacates , había comenzado tímidamente a cultivarlos cuando en la década de 1870 tres plántulas llevadas desde México fueron plantadas en Santa Bárbara; medio siglo después el aguacate era promovido como un negocio promisorio en el estado.

Se trataba de Edwin Hart, quien había conocido el aguacate en México a finales del siglo XIX y en 1919 compró el rancho La Habra, de unas 1.500 hectáreas en las afueras de Los Ángeles y no muy lejos de Pasadena, para sembrar aquel fruto y luego vender parcelas.

Intentos fallidos

Esa técnica se utiliza para reproducir plantas pero no implica crear un híbrido de la nueva con la vieja; las mezclas genéticas se conforman a través de la polinización. En cambio, busca hacer crecer nuevos árboles de la variedad del brote. En el caso de Rudolph Hass, quería nuevos árboles de Fuerte y Lyon.

Pero una de las nuevas plantas se negaba a recibir esos injertos. Intentaron una vez, no prendían. Una segunda vez, nada. Para cada nuevo intento debían esperar a la época del año en que se debe hacer. Al tercer fracaso, Rudie se cansó y quiso quitar el nuevo árbol de su huerta.

Caulkins le sugirió que no lo matara, que lo dejara ahí.

Aguacates de aspecto desagradable

Pero sus hijos los probaron y les gustaron mucho. Por dentro eran cremosos, con alto contenido oleaginoso, de buena consistencia -no era fibrosa- y con un dejo a nuez. Ahí Rudie vio la veta comercial.

La sociedad de aguacates de California y la sociedad histórica del estado reconocieron la contribución de Rudolph Hass a la industria con una placa colocada al lado del árbol madre en La Habra Heights. El árbol ya no está, murió en 2002 y fue talado, pero la placa permanece allí.

El legado de Hass

No fue un gran negocio. Para agosto de 1952, cuando los derechos por patente vencieron, Rudie había ganado apenas unos US$4.800.

"Los genes mexicanos permiten que Hass alcance la madurez antes que los cultivares guatemaltecos puros y otorgan más tolerancia al frío al árbol y la fruta, aunque no tanto como un cultivar mexicano puro. Los genes guatemaltecos le dan una piel más gruesa a la fruta, pero lo suficientemente delgada como para pelarla fácilmente", señala el libro Avocado Production in California. A Cultural Handbook for Growers, publicado por la Universidad de California y la Sociedad de Aguacates de California.