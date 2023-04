Qué dice la ciencia sobre “sentir una presencia” aunque no haya nadie alrededor

Si alguna vez has tenido la extraña sensación de que hay una presencia en la habitación cuando estabas seguro de estar completamente solo, es posible que te resistas a admitirlo.

En 1886, la SPR (que contaba entre sus patrocinadores al ex primer ministro británico William Gladstone y al poeta Alfred, Lord Tennyson) publicó Phantasms of the Living.