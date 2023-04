Por qué los niños (y algunos adultos) invierten las letras cuando están aprendiendo a escribir

De niña, pensaba que todas las personas zurdas podían escribir al revés. Siendo zurda, solía hacerlo de vez en cuando, empezando del lado derecho de la página y escribiendo hacia la izquierda. Era un agradable cambio a los desordenados garabatos que producía cuando escribía en la dirección común de izquierda a derecha, contorsionando la mano para evitar emborronar la tinta. También me hacía sentir especial: después de todo, Leonardo da Vinci escribía así.

Hoy día, ocasionalmente practico la escritura especular (o en espejo) y la encuentro relajante. Pero, resulta que esa habilidad no es un superpoder de los zurdos. En cambio, es el resultado de una mezcla de factores fascinantes de cómo tu cuerpo y mente se adaptan a la escritura. Poder entenderlos nos darían una mejor comprensión de lo que sucede en nuestros cerebros cuando escribimos, y hasta podrían hacer la experiencia más divertida.

"Las inversiones especulares que se dan en la niñez son una parte normal del desarrollo. Generalmente es una etapa por la que cada niño pasa cuando aprende a escribir", dice Robert McIntosh, profesor de neuropsicología experimental de la Universidad de Edimburgo. "No es más común en niños zurdos que diestros".

La "d" es el reflejo de la "b"

A medida que aprendemos a leer y escribir, nuestro cerebro resuelve gradualmente que la generalización del reflejo se aplica a los objetos en la naturaleza, pero no a las palabras y las letras. En una región del cerebro conocida como el área visual de formación de palabras , que usamos para leer y escribir, el proceso de generalización del reflejo se apaga, dice McIntosh.

Este proceso de inhibición selectiva en el área visual de formación de palabras ayuda a explicar por qué, de adultos, típicamente no podemos leer palabras reflejadas en un espejo, aunque sí podemos reconocer objetos o animales reflejados.

Hasta que los niños no puedan desarrollar esta habilidad, estarán sujetos a invertir las letras. Sin embargo, eso no lo hacen de manera aleatoria. En cambio, lo hacen con mayor probabilidad con letras que no van en la dirección general de la escritura.