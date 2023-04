El hombre que quiso eliminar las palabras para que nos comunicáramos mejor

"En 1938 Hitler invadió Austria y me llevaron a los campos de concentración de Alemania. Más que nunca, me di cuenta de que nuestra humanidad necesitaba una nueva idea para superar los desastres causados por el lenguaje".

De la oscuridad al lugar donde sale el Sol

"Cuando lo visité en Australia en 1980, me dijo que aún se despertaba en medio de la noche empapado en sudor y gritando, pues seguía en (los campos de concentración) Dachau y Buchenwald", contó su amigo y discípulo Brian Stride en el documental de la BBC "Symbols of Bliss" .

"Me vio mirándolos y dijo: 'Sí. Los tengo allí para recordarme que no importa cuán difícil sea la vida, nunca lo será tanto como ese momento '.

"Un rey no podría tener una cama más lujosa", escribió. Pero despertó preso del afán de salvar a Claire quien, aunque no era judía como él, no la estaba pasando bien.