Qué es la atrofia vaginal y qué método recomiendan los médicos para su prevención

Cuestión de estrógenos

Un síntoma muy infravalorado

"No es lo mismo tener una relación con alguien con quien me entiendo bien y soy capaz de hablar de las dificultades, del dolor que puede aparecer, que tener una sexualdiad más complaciente, dedicada al otro, sin placer".

Cuando ya está aquí

Laura Cámara es reacia en este aspecto, no sólo porque aún no hay suficiente evidencia, sino porque, a su juicio, "tiene mucho elemento de márketin y el rejuvenemiciemto vaginal me chirría (me choca). Parece que siempre tenemos que ser jóvenes, bellas y ´aptas´ para un coito".