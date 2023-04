Vitamina D, lo que se sabe y falta por saber sobre los beneficios y riesgos de la hormona “del sol”

Aunque hay que decir que el papel de la vitamina D en el combate contra el coronavirus aún está siendo investigado por los científicos y no hay consenso, sí es notorio que el considerable aumento de personas que carecen de los niveles adecuados de esta vitamina en los últimos años surge justo después del período en el que estuvimos forzados a confinarnos en nuestras casas por la pandemia.

Conceptos básicos

Lo primero que hay que resaltar es que, pese a su nombre, la vitamina D no es una vitamina sino una hormona.

Una persona de piel clara no reacciona igual a una persona con piel más oscura y el impacto de los rayos del sol no es igual en el Ecuador que en las zonas templadas.

Se cree que el porcentaje en América Latina es considerablemente más bajo dada la constante exposición al sol que suele haber la mayor parte del año en la región, pero no por eso está completamente exenta del problema.

En uno de los pocos estudios realizados sobre el tema en noviembre de 2022 en Brasil para el Journal of the Endocrine Society de la Universidad de Oxford, la endocrinologista Marise Lazaretti-Castro encontró deficiencia de vitamina D en el 12,1% de las personas en Salvador, el 20,5% en São Paulo y el 12,7% en Curitiba.

Para contrarrestar esta tendencia se recomiendan el consumo de suplementos, pero no en todos los casos y siempre con moderación.

Lo primero que es necesario es comprobar los niveles de la hormona que circula por el organismo y así un médico o nutricionista podrá decidir si los suplementos son necesarios o no.

No obstante, existen dudas sobre si el vínculo entre la vitamina D y los efectos sobre la salud es de causalidad, correlación o incluso "causalidad inversa" , según la endocrinóloga Marise Lazaretti-Castro.

"Como la vitamina D depende de la exposición al sol, si uno está enfermo, no se expondrá tanto al sol. Es lo que llamamos causalidad inversa: la enfermedad está produciendo la menor cantidad de vitamina D, y no al revés", afirma.

El estudio concluyó que la vitamina D no produjo una reducción significativa del riesgo de cáncer o enfermedades cardiovasculares. Tampoco se redujeron las muertes por enfermedades cardiovasculares, pero en el caso del cáncer, la reducción de la mortalidad fue del 17%.

Pero Lazaretti-Castro explica que el estudio VITAL se enfrentó a un obstáculo con el que suelen tropezar los ensayos clínicos con vitamina D : no es ético dejar al grupo de voluntarios que reciben placebo deficientes en la hormona.

Así que el experimento estadounidense permitió que todos los voluntarios, estuvieran o no en el grupo de control, tomaran 800 UI diarias de suplementos, que es una buena cantidad.

