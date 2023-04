Lisa Mosconi, neurocientífica: lo que he aprendido estudiando el cerebro de las mujeres durante 20 años

"Las mujeres son obras de arte. En el exterior y en el interior. Soy neurocientífica y me centro en el interior, especialmente en el cerebro de las mujeres".

"Puedo garantizar que no existe nada parecido a un cerebro de género. Rosa y azul, Barbie y Lego. Son todo inventos que no tienen nada que ver con la forma en que nuestros cerebros están formados", asegura.