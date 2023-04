Berthe Morisot, la audaz artista que estuvo en el corazón del Impresionismo junto a Monet, Renoir y Degas

1 hora

Wolff rogaba hacerle "entender al Sr. Pissarro que los árboles no son morados, que el cielo no es un tono de mantequilla fresca"; lograr "que el Sr. Degas entre en razón" y de explicarle al Sr. Renoir "¡que el torso de una mujer no es una masa de carne en descomposición con manchas de color verde violáceo!".