La princesa texana que fue desalojada de la fabulosa mansión de Roma que se disputa con sus tres hijastros italianos

Como parte del patrimonio familiar, se puso a subasta por US$517 millones, pero no hubo ofertas.

"Alguien dijo que es porque soy mujer y soy estadounidense, no sé", añadió, antes de agregar que "todo se trata de dinero, obviamente" .

El aviso de desalojo fue emitido en enero por un tribunal de Roma, que dijo que la princesa no había mantenido el edificio ante el derrumbe de un muro exterior. También señaló que había violado una orden anterior que le prohibía ofrecer recorridos pagados por la mansión.

El conflicto familiar

Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes y un tribunal dictaminó que se debía realizar una subasta. La princesa afirma que le gustaría que la villa fuera propiedad del estado.

La villa

James no fue el único gigante literario que la visitó; antes de que se desmembrara, con sus exuberantes jardines, fuentes y estatuas, la Villa Ludovisi era una escala obligatoria a lo largo de los siglos para artistas, escritores, músicos y viajeros adinerados .

En la década de 1880 gran parte de la propiedad fue vendida y en ella se construyó via Veneto y sus alrededores, uno de los más glamurosos distritos comerciales del mundo.

El príncipe

La princesa

"Me quitó el aliento... No lo podría describir de otra manera", contó el príncipe en su momento. "Me impresionaron su inteligencia y su belleza... Todo".