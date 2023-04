Matthew Perry eliminará de su autobiografía los "crueles" comentarios sobre el actor Keanu Reeves

1 hora

En "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Matthew Perry habla sobre su lucha contra el abuso de sustancias y la adicción

En su libro de memorias "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Amigos, Amantes, y la Gran Cosa Terrible) Perry en dos ocasiones pregunta por qué Reeves "todavía camina entre nosotros" mientras actores "talentosos" como River Phoenix habían muerto.

Y agregó: "Saqué su nombre porque vivo en la misma calle. Me disculpé públicamente con él".

"Cualquier versión futura del libro no tendrá su nombre".

El actor dijo que no había hecho las paces con Reeves en persona, pero "si me encuentro con él, me disculparé".