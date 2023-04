Yuliana Bedolla, la científica mexicana premiada en Londres por proteger a las "misteriosas" aves nocturnas de islas del Pacífico

La científica recibió este miércoles uno de los prestigiosos premio s de 2023 de la Fundación Whitley para la Naturaleza , Whitley Fund for Nature .

Islas extraordinarias y frágiles

La pardela no migra muy lejos y puede ser vista por ejemplo en California, EE.UU.

Nidos subterráneos

"No solamente anidan en estos nidos subterráneos, sino que también lo pueden hacer entre rocas.

Helicópteros contra roedores

Para no dañar los nidos naturales, Bedolla coloca en algunos sitios cajas de madera o "nidos artificiales" que pueden abrirse facilmente para monitorear y anillar a las aves.

No fue sino hasta 2013 que Bedolla consiguió los fondos para combatir a los roedores con tecnología de última generación.

" Utilizamos tecnología de punta, pues hay que usar un helicóptero con una cubeta que se utiliza, por ejemplo, para fumigar campos de agricultura. En lugar de eso se utilizan como unas croquetas en las que hay un veneno que es específico para los roedores, que no causa ningún daño a las aves o a otros organismos que están ahí", señala Bedolla.

El enigma del calentamiento

"Pero en los años mucho más fríos se alimentaban más de sus presas más comunes. Tienen esa capacidad de escoger otro tipo de alimento cuando no está aquel del que normalmente se alimentan".

"Quiero proteger mi isla"

Bedolla usará el financiamiento para impulsar su trabajo con mujeres locales y pescadores. El fin es involucrarlos no solo en el control de posibles roedores sino en el monitoreo de aves marinas.

Bedolla y sus colegas hicieron un video ofreciendo a las comunidades locales la oportunidad de capacitarse no solo en especies invasoras sino en aves marinas.

"Queremos decirles a los niños que sus islas son únicas en el mundo y que estas especies no están en ninguna otra parte".

"Los sitios de anidación de las aves están prácticamente atrás de sus casas. Queremos decirles que sus islas son únicas en el mundo y que estas especies no están en ninguna otra parte . Que si algo sucede en su isla ya no vamos a ver a esas aves nunca más", apunta.

"También les damos pláticas en las escuelas. A mí me sorprende siempre cómo los más pequeños son los que más te ponen atención, los que más quieren conocer. Y a través de ellos podemos llegar a sus familias".

"Lo he visto con mis ojos"

"Creo que yo soy muy afortunada, porque lo he visto con mis ojos", subraya.

Para recuperarlas Bedolla y otros biólogos no solo eliminaron las especies invasoras.

"Y no solamente eso. El número de especies de aves marinas que utilizan estas islas se ha incrementado desde las 19 hace diez años a 23 especies. Entonces si nuevas especies están llegando a las islas es porque es un sitio seguro. Si ellas no se sienten seguras, no llegan o se van".