Las demandas en EE.UU. contra L'Oréal y otras firmas por los alisadores para el cabello

1 hora

Activistas están preocupados por los ingredientes de los alisadores para el pelo, pero la ciencia no es concluyente al respecto.

Se necesita más investigación

Karis Betts, gerenta sénior de información de salud de Cancer Research UK, afirma que, aunque el estudio sugirió un vínculo, no brinda evidencia clara de si los productos para alisar el cabello pueden aumentar el riesgo de una persona de desarrollar cáncer uterino o, de ser así, cuánto mayor podría ser el riesgo.

"Por el momento, no hay suficientes pruebas científicas sólidas que demuestren que estos productos causen cáncer", señala.

Betts agrega que el cáncer de útero es relativamente raro, por lo que incluso con un riesgo ligeramente mayor, no sería común.

¿Cómo funcionan los alisadores de cabello?

Los científicos no han podido identificar un químico o ingrediente en particular en las fórmulas de los alisadores para el cabello que puedan ser peligrosos y han dicho que se necesita más investigación.

Estos tumores no cancerosos en el útero pueden causar menstruaciones abundantes y doloros a s .

"Y ahora que esto salió a la luz, ha sido muy devastador para esa clienta en particular. Ella es muy joven, y obviamente esto fue muy duro para ella".

"Estamos siendo ignoradas"

En 2021, el grupo lanzó la petición # NoMoreLyes (en español, #NoMásLejías, pero que suena igual a "no más mentiras") después de que un estudio publicado en el Carcinogenesis Journal de la Universidad de Oxford encontrara evidencia de que el uso intensivo de alisadores que incluyen lejía puede estar asociado con un mayor riesgo de un tipo particular de cáncer de mama.

Esto inspiró al grupo de activistas británico Level Up a lanzar en 2021 su campaña # NoMoreLyes para pedir a las grandes marcas como L'Oreal que dejen de usar el ingrediente.

Level Up afirma que aún no ha recibido una respuesta de la empresa a una solicitud de información más detallada sobre la seguridad de los productos químicos en sus alisadores.

"Me hace sentir frustrada", agrega.

"Creo que la gente tiene actitudes de 'bueno, entonces no uses [estos productos]', pero hay tantas razones por las que la gente elige alisarse el cabello que simplemente no es un argumento útil", sostiene.