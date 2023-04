Freddie Mercury: los tesoros personales del cantante de Queen que su amiga Mary Austin va a subastar

29 minutos

Una de las principales piezas de la colección que sale a subasta es un manuscrito con la letra de uno de los temas más famosos de Queen, "We Are The Champions".

La casa de Mercury

"Me di cuenta de que no era apropiado quedarme con cosas. Si iba a venderlas, tendría que ser lo suficientemente valiente de venderlo todo", agregó.

También está su chaleco favorito, usado en el el último video que grabó que pertenecía a la canción "These are the Days of Our Lives" en 1991.