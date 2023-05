Geoffrey Hinton, el "padrino de la inteligencia artificial", abandona Google y alerta de los peligros de la nueva tecnología

"Me consuelo con la excusa normal: si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más", dijo el informático británico de 75 años, conocido como el "padrino de la inteligencia artificial", en una entrevista publicada este lunes por el diario estadounidense The New York Times.