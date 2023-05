“Me dijeron que el corazón me dejaría de funcionar en un año”: el periodista de la BBC que se sometió a un procedimiento pionero esperando un trasplante de corazón

51 minutos

Debido a una condición rara con la que nací, mi corazón se había deteriorado hasta el punto en que realizar las tareas más simples, como descargar el lavavajillas o colgar la ropa, me eran difíciles de realizar y me causaban dolor en los brazos.

Cuando un cardiólogo me dijo que mi corazón solo seguiría funcionando un año más, quedé destrozado. El pensamiento que más me inquietaba era cómo afectaría a mis dos hijos pequeños si yo no estuviera por mucho más tiempo.