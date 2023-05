Quién fue el primer cínico de la historia (y por qué lo llamaron así)

Según la versión de esta anécdota dada por Plutarco, "Alejandro quedó tan impresionado y admiró tanto la altivez y la grandeza del hombre que no sentía más que desdén por él, que le dijo a sus seguidores, quienes se reían del filósofo mientras se alejaban: ' Si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes ' " .

Quién fue Diógenes

Eso sí: los cínicos ya no son como antes .

En un barril

Cuando vio a un niño valiéndose de un trozo de pan para comer lentejas y sus manos para beber agua, dijo: "Este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas" y se deshizo de su cuenco y cuchara, lo único que tenía fuera de su bastón y el manto con el que se cubría.

A él no le disgustó.

Como ellos, dijo, "le meneo la cola a los que me dan algo, le ladro a los que no me dan nada y muerdo a los pícaros".