La sorprendente historia de Tim Lancaster, el piloto que fue succionado fuera del avión tras la caída de su ventana y sobrevivió porque lo agarraron de los pies

El cuerpo del piloto se azotaba contra el avión

"Estaba consciente de haber salido hacia arriba. Todo se volvió surreal. Me acuerdo de estar afuera del avión, pero eso no me molestó tanto. Lo que más recuerdo es que no podía respirar porque la corriente de aire no me dejaba. Me di vuelta y pude respirar".