Ed Sheeran gana la demanda sobre los derechos de autor de su éxito Thinking Out Loud

Ed Sheeran no copió su mundialmente exitoso tema Thinking Out Loud .

A esta conclusión llegó un tribunal estadounidense al final de un juicio por una demanda sobre derechos de autor establecida por los herederos de Ed Townsend, el coescritor de la canción Get it On de Marvin Gaye.