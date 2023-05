Pacho Kantt, el piloto ciego peruano capaz de manejar su auto de carreras a 180 km/h

19 minutos

Un hombre activo

A sus 48 años, Kantt no ve nada. Solo es capaz de percibir fuentes intensas de luz. Nada más. Y sufre una sordera entre moderada y severa.

Pero no hay más que pasar un rato con él para darse cuenta de que la enfermedad le robó la vista, pero no la energía.

"Cuando me quedé ciego, decidí que eso no iba a detenerme", le dice a BBC Mundo todavía enfundado en el traje de carreras.

"Desde niño me encantaban los carros y así sigue siendo", afirma.

Inseparables

En realidad, el piloto original es Piero. Cuando ambos empezaron a competir y ganar en los "rallies" peruanos, Piero iba al volante y Pacho y otros eran la parte del equipo que se ocupaba de la mecánica, gestión, estrategia, etc.

Pacho recuerda cómo acabó el también sentándose al volante. "Un día le dije a Piero, 'quiero montar en tu carro'. Me dijo ¡claro, cuando quieras te doy una vuelta'. No me había entendido. Tuve que insistirle: 'Piero, quiero manejarlo yo'".