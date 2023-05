"Si yo fuera un pez": la alegre canción escrita en 10 minutos que ya tiene 16 millones de vistas en TikTok

Redacción

BBC News Mundo

1 hora

Fuente de la imagen, Instagram/hicorook Pie de foto, El video de "If I were a fish" de Corinne Savage y Olivia Barton ha sido un gran éxito en redes sociales.

Corinne Savage estaba teniendo un día "muy muy difícil" cuando escribió If I were a fish, una sencilla canción inspiradora que se ha vuelto un éxito en redes sociales.

Savage, estadounidense de 17 años que se identifica como una persona no binaria, había escrito canciones que compartía en sus redes sociales, junto a otros videos sobre temas personales, pero siempre se encontraba con comentarios negativos.

"Me sentía fuera de lugar, como que no tenía una comunidad [a la cual pertenecer], como si yo fuera muy rara para encajar en algún lado. Y le conté a mi novia, que me apoya y es maravillosa", le dice Savage a la BBC.

Su pareja, Olivia Barton, de 18 años, le sugirió que escribiera una canción "que hablara de lo genial que es ser raro", recuerda.

Lo hizo en 10 minutos.

"Y se convirtió en una canción sobre la autoaceptación, el amor propio, y me hizo sentir mucho mejor. Creo que esta canción es mucho más sanadora de lo que podía imaginar. Creo que tiene algo de magia o algo así y se está esparciendo locamente. Así que creo que es sanadora para todos", reflexiona Savage.

If I were a fish and you caught me / You'd say, 'Look at that fish / Shimmering in the sun / Such a rare one' ("Si yo fuera un pez y me atraparas, dirías 'Mira ese pez', brillando en el sol, es tan raro"), dice el primer verso.

El verso, interpretado con unos acordes simples de guitarra, se hizo viral rápidamente. En menos de un mes en línea, ha superado los 16 millones de reproducciones y tiene casi 3 millones de "Me gusta".

Pero más que eso, ha inspirado a mucha gente a cantarla y compartir videos de cómo una simple canción puede darles un momento de felicidad en medio de la negatividad que puede generarse en las redes sociales.

Why's everybody on the internet so mean? / Why's everybody so afraid of what they've never seen? ("¿Por qué todos en internet son tan malos? ¿Por qué todos tienen tanto miedo de lo que nunca han visto?"), dice en el coro de If I were a fish.

"Intento no mirar demasiado las cosas en internet porque pueden dar un poco de miedo", dice Savage.

Pero vio que su canción generaba un efecto muy positivo y quiso hacer un llamado para cantarla en grupo en su natal Nashville, Tennessee.

"Y pensé que tal vez vendrían unas 25 personas. Y luego llegué y estaban unas 300 personas allí", cuenta con emoción.

Además de que sus otros videos se han vuelto muy populares, la gente descubrió las letras y la música de Savage. Sus videos se han popularizado en TikTok y sus canciones en las plataformas de música también han tenido gran aceptación.

La joven compositora ahora ha comenzado un tour en festivales de Nueva York y Los Ángeles.

Y todo gracias a una canción en la que celebra la alegría de ser diferente.