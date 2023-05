Proyecto A119, el plan ultrasecreto de EE.UU. para detonar una bomba de hidrógeno en la Luna que nunca se llevó a cabo

A primera vista, el título del trabajo de investigación A Study of Lunar Research Flights, Vol 1 (Un estudio de vuelos de investigación a la Luna, Vol 1) suena anodinamente burocrático y, sobre todo, pacífico. Es el tipo de documento que resulta fácil de ignorar. Y probablemente ese era el objetivo.

Batalla espacial

La bomba explotaría en el terminador de la Luna -la frontera entre el lado claro y el oscuro de la Luna- para crear un brillante destello de luz que cualquiera, pero especialmente cualquiera en el Kremlin, pudiera ver a simple vista. La ausencia de atmósfera significaba que no habría una nube nuclear en forma de hongo.

En la década de 1950, no parecía que Estados Unidos estuviera ganando la Guerra Fría.

No ayudó a los nervios estadounidenses el hecho de que el Sputnik se lanzó sobre un misil balístico intercontinental soviético -aunque modificado- ni que el propio intento estadounidense de lanzar una "luna artificial" acabara en una enorme y ardiente explosión.

Mientras tanto, en las escuelas estadounidenses, los alumnos eran expuestos a la famosa película informativa "Duck and Cover" (Agáchate y cúbrete), en la que Bert, una tortuga animada, enseñaba a los niños qué hacer en caso de un ataque nuclear.

Más tarde, ese mismo año, los periódicos estadounidenses, citando una fuente de inteligencia de alto nivel, informaron de que "los soviéticos bombardearán con H (hidrógeno) la Luna en el aniversario de la Revolución, el 7 de noviembre " (The Daily Times, New Philadelphia, Ohio) y luego siguieron con informes de que los soviéticos ya podrían estar planeando lanzar un cohete con armas nucleares contra nuestro vecino más cercano.

Habría funcionado

El daño que le hubiera hecho la explosión al prístino medio ambiente lunar no preocupaba a las Fuerzas Aéreas estadounidenses a pesar de las inquietudes de los científicos.

Sin embargo, no está seguro de que el miedo a la caza de brujas anticomunista hiciera que los físicos nucleares trabajaran en este proyecto.

"No les importaba hacer el trabajo. Si hubieran tenido miedo, hubieran podido hacer un millón de otras cosas. Muchos científicos lo hicieron en la Guerra Fría; decían que la física se había vuelto demasiado política".

Foco lunar

"El proyecto A119 me recuerda al segmento de Los Simpson en el que Lisa ve el póster 'Nuke the Whales' de Nelson en la pared y pregunta: '¿Atacar a las ballenas con armas nucleares'", dice Bleddyn Bowen, experto en relaciones internacionales en el espacio exterior. "Y él dice: 'Bueno, tienes que bombardear algo'".

Bowen considera que fueron estudios muy serios, "pero que no obtuvieron financiación ni atención cuando salieron de la comunidad espacial. Formaron parte de la manía espacial de finales de los 50 y principios de los 60, antes de que nadie supiera exactamente qué naturaleza iba a tomar la Era Espacial ".

"He oído algunos ruidos procedentes de algunos lugares y del Pentágono sobre el estudio de misiones de la Fuerza Espacial de EE.UU. para el entorno lunar", dice Bowen.

Aunque el punto es que si algunas de las ideas más extravagantes no arraigan en Estados Unidos, eso no significa que no puedan tener éxito en otros países, como China.