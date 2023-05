El profesor que fue llamado "loco y alarmista" por sus advertencias sobre la inteligencia artificial y que ha acertado en sus predicciones

54 minutos

"Algo increíble está sucediendo en el mundo de la inteligencia artificial, y no es del todo bueno", escribió hace seis meses Gary Marcus, una de las principales voces en el debate sobre la IA en la actualidad.

Asesinato por chatbot

" Creo que estos sistemas pueden ser muy destructivos . Y parte de la razón del potencial de destrucción es que no son confiables. Estos programas pueden inventar algo y decirle [al usuario] que es un hecho. Y también pueden ser usados por personas para ese fin", dice Marcus.

"Los sistemas de inteligencia artificial que tenemos ahora no están bien controlados. Todavía no es una situación terrible, pero la gente les está dando cada vez más poder. Y no sabemos qué pueden hacer esos sistemas en una situación determinada".