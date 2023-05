"La pobreza en EE.UU. es una pesadilla injustificable para una sociedad tan rica": Hernán Díaz, ganador del premio Pulitzer de Ficción

31 minutos

Si bien a mí no me interesa hacer una literatura de denuncia -no es el tipo de libros que leo ni los que quiero escribir-, en esta obra está la preocupación por la desigualdad inherente al sistema en el que vivimos y una curiosidad acerca de estos engranajes misteriosos que rigen la vida del capital.