"Desaparecí. Me morí en vida": la dura lucha contra un cáncer triple negativo de Claudia Conserva, popular presentadora de televisión chilena

Redacción

BBC News Mundo

22 minutos

Fuente de la imagen, TVN Pie de foto, La animadora Claudia Conserva fue diagnosticada con un cáncer de mama triple negativo.

La vida de la famosa presentadora de televisión chilena, Claudia Conserva, cambió dramáticamente el 17 de junio de 2022.

Ese día, la animadora de 49 años se sometió a una mamografía (radiografía de mamas), al igual como lo hacía todos los años.

Sin embargo, esta vez los resultados no fueron favorables. Los doctores le dijeron que tenía cáncer de mama triple negativo, que es uno de los cánceres más agresivos y más difíciles de tratar.

Desde entonces, Conserva ha luchado contra la enfermedad a través de un intenso tratamiento que incluyó varias rondas de quimioterapia.

Parte de ese difícil camino está relatado en un nuevo documental llamado "Brava", que se estrenó la semana pasada en Televisión Nacional de Chile (TVN).

El registro audiovisual -que contempla 3 capítulos- es especialmente conmovedor, pues la mayoría de las tomas las hace ella con su celular, desde su casa o desde la clínica privada donde se atiende.

Fuente de la imagen, TVN Pie de foto, Claudia Conserva comenzó su carrera televisiva en Chile en 1990, cuando tenía solo 16 años.

La animadora ha insistido en que el objetivo de publicar este íntimo material es crear conciencia sobre la importancia de los chequeos rutinarios para detectar el cáncer de mama a tiempo.

"Quise compartir esta experiencia íntima porque el mensaje me parece urgente. 'Brava' es un registro que demuestra que un diagnóstico a tiempo puede ayudar a salvar tu vida", dice la animadora al comienzo del documental.

El programa ha causado todo tipo de reacciones, incluidos algunos cuestionamientos por no reflejar cómo se vive una enfermedad así en los centros de salud pública en Chile. Además, se le ha criticado por supuestamente "lucrar" con su enfermedad.

Claudia Conserva se suma a otros personajes conocidos que han querido visibilizar su lucha contra el cáncer.

Una de ellas es la presentadora de la BBC, Deborah James, quien tras ser diagnosticada de cáncer intestinal en 2016 se convirtió en una activista contra la enfermedad, recaudando dinero para investigación médica y campañas de concienciación. James murió en junio del año pasado.

Primer diagnóstico

Claudia Conserva comenzó su carrera televisiva en Chile en 1990, cuando tenía solo 16 años.

Desde entonces, ha liderado exitosos programas de televisión, matinales y reality shows, además de participar en diversas teleseries. Esos últimos 30 años en las pantallas la han hecho un personaje conocido y querido en el país sudamericano.

Por eso, cuando hizo público su diagnóstico de cáncer de mama a través de su cuenta de Instagram, causó conmoción.

En ese momento, la presentadora decidió poner en pausa su carrera televisiva y desde junio del año pasado que no ha vuelto a aparecer en su programa llamado "MILF" ni en ningún otro espacio televisivo.

"Entendí que me tenía que dedicar exclusivamente a sanarme. Y que tenía que dejar mi vida antigua", explica ella en el documental, haciendo referencia al exceso de trabajo y a los cigarrillos que fumaba a diario.

Su proceso de recuperación ha sido especialmente complejo debido a la pandemia de coronavirus.

Sin poder salir de su casa ni poder ver a sus amigos o familiares, sobre todo al comienzo del tratamiento, Claudia Conserva asegura que grabarse a sí misma fue parte de una "terapia".

"Sentí que me hacía bien", dice en "Brava".

Luego de que la diagnosticaran por primera vez, la animadora tuvo que someterse a distintos exámenes, entre ellos, una biopsia para saber cuán agresivo era su cáncer y una tomografía conocida como PET para determinar el alcance de la enfermedad en el resto de su cuerpo.

Fuente de la imagen, TVN Pie de foto, Claudia Conserva junto a su marido, Juan Carlos Valdivia, quien también es un reconocido presentador chileno.

Este último arrojó que estaba circunscrito sólo a la mama derecha. Pero la biopsia confirmó que su cáncer era especialmente agresivo. Conserva recuerda que se le "cayó el mundo" en ese minuto.

"A pesar de que sabía que no había metástasis, sabía que era un cáncer agresivo y me volví loca. Desaparecí. Me morí en vida, yo me morí", dice la presentadora en el documental, visiblemente emocionada.

Para ella, una de las cosas más difíciles de este proceso es ver a su familia acompañándola en la tristeza.

"El dolor de ver a tus hijos sufriendo por ti es desgarrador. El dolor de ver a tu marido con impotencia...", señala en el filme.

Su esposo, Juan Carlos Valdivia, quien también es un reconocido presentador chileno, la ha acompañado en todo el tratamiento, al igual que su hermana Francisca.

A ellos les ha agradecido a través de su cuenta de Instagram.

"Que importante son la contención emocional, la empatía, la confianza, la paciencia, la compañía, el cariño… El Cáncer es un drama que nos afecta a todos (...). Un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad … Todos sufrimos, el entorno se ve afectado. No es fácil. Lo sé. Lo vivo, lo vivimos. Es Durísimo", posteó en octubre del año pasado.

Quimioterapia

Desde julio de 2022 que la animadora ha tenido que someterse a varias rondas de quimioterapia, las cuales documentó en detalle a través de su celular. Así, en "Brava" se le ve en la clínica con el catéter venoso, rodeada de especialistas, o moviéndose de un lado a otro en camilla.

Fuente de la imagen, TVN Pie de foto, La presentadora ha tenido que someterse a intensos tratamientos contra el cáncer.

"Esta es la primera batalla de esta guerra donde voy a darlo absolutamente todo para matar al enemigo", señala en una de las tomas donde está recibiendo las sustancias de la quimioterapia.

"Hay una escritora norteamericana que se llama Anne Boyer y en su libro 'Desmorir' dice que aceptar someterse a una quimioterapia es como elegir saltar de un edificio cuando alguien te está apuntando a la cabeza con una pistola. Es frase me identificó. Es decir, no hay salida", reflexiona la presentadora.

Tras la primera quimioterapia, Claudia Conserva dice que se sintió feliz y aliviada de saber que estaba haciéndole la pelea a la enfermedad.

"Estoy contenta", repite en varias ocasiones. Más tarde, sin embargo, el panorama cambió pues empezó a sentir los efectos del tratamiento.

"Ahora si que me siento mal. Estoy con náuseas. Es invalidante. No podría manejar, no podría pararme", reconoce.

Fuente de la imagen, TVN Pie de foto, Gran parte del documental está grabado por ella, con su celular.

"Qué bueno que fui yo. No podría soportar ver a un hijo pasando por esto. Qué bueno que fui yo y no ellos", agrega.

Caída del pelo

Durante el tratamiento, uno de los procesos más difíciles para la animadora ha sido la caída del cabello y, especialmente, el momento en que se tuvo que cortar el pelo al rape.

"No pensé nunca que me iba a afectar tanto estar completamente calva. Y sí. Me pasó algo", reconoce en el documental.

"He estado más inestable emocionalmente... el hecho de estar sin pelo... ya no tienes forma de escapar de que estás enferma", añade.

El filme refleja la angustia por la que ha tenido que pasar en los últimos meses. La famosa animadora asegura que ya no tiene motivaciones, que está triste, cansada.

"Estoy agotada, cansada de tener cáncer", señala.

Actualmente, Claudia Conserva sigue luchando contra la enfermedad.

A pesar de que su evolución ha sido buena, ella continúa en recuperación y alejada de las pantallas.

Dentro de las pocas declaraciones públicas que ha hecho en estos últimos meses, en marzo aseguró que no tiene fecha de regreso a la televisión por el momento.

Fuente de la imagen, Getty Images