La salvaje ultramaratón sin reglas ni espectadores por el Valle de la Muerte en EE.UU. (que quieren llevar a América Latina)

Poole, un corredor extremo de Londres, ha competido en las últimas dos ediciones de The Speed Project.

"Personalmente, tengo mis problemas con la autoridad, pero con The Speed Project (Proyecto Velocidad) nos están representando a todos en cada interacción".

"Así que, sean amables, cooperen. Y cuando les pregunten qué están haciendo, simplemente digan: 'Oh, somos un grupo de amigos corriendo a Las Vegas'".

"No tienen por qué saber nada más ni nada menos".

Ser amable, pero discreto, frente a la ley es parte de las instrucciones que imparte antes del inicio de The Speed Project (TSP), una carrera de 560 kilómetros entre Los Ángeles y Las Vegas, a través d el Valle de la Muerte , que no está regulada ni tiene patrocinadores.

Motivación

"Es difícil no sonar muy mojigato, moralizante, o que todos los demás están haciendo las cosas mal", dice Poole que, en 2023, completó la carrera en menos de 119 horas, acampando en edificios abandonados rodeados de cartuchos de balas y alimentándose únicamente de la comida y la bebida de estaciones de gasolina a lo largo de la carretera .

"Pero creo que una vez que tienes una caja llena de medallas que nunca volverás a ver y una colección de camisetas que no significan nada para ti, el volverte autónomo es la manera más pura de practicar algo que amas".

"Cuando me mudé a Los Ángeles, corrí un par de maratones", cuenta. "Pero me sentí tan fuera de lugar. Como que no era mi clase de gente".