"Me preguntaban si tenía quemaduras": la rara enfermedad que hace crecer la piel demasiado rápido

28 minutos

"Aunque sonrío y me lo tomo a la ligera, vivir con una diferencia visible agota y puede ser increíblemente solitario", asegura.

Y recuerda que "desconocidos y compañeros creían que era normal preguntarme si me había quemado en el incendio de una casa".

"Se negaban a sentarse junto a mí"

"Cuando nací, parecía tener guantes en las manos y calcetines en los pies , lo que era una señal reveladora de dónde me afectaría más", afirma.

"Tuve mucha suerte de que me lo diagnosticaran al nacer, ya que pude recibir el tratamiento médico que necesitaba desde el principio".

"Era una anomalía médica, así que, cuando miraba, en mi reflejo veía a alguien que no era normal ", agrega.

El efecto en su salud mental

"Algunos eran amables, otros carecían de modales; uno incluso vino y me inspeccionó con un depresor lingual de madera", explicó Rhiannon.

Pero explica que su condición no solo le ha reportado experiencias negativas.

"También me ha dado muchas habilidades. Puedo empatizar con los demás, ver belleza donde otros no pueden y experimentar el mundo de una manera única", relata Rhiannon.

"No me cambiaría por nada", sentencia.

Una campaña solidaria

La joven comparte su historia para la campaña "This is Me" de la organización benéfica Changing Faces para la Semana de la Igualdad Facial.