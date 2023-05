Rafael Nadal anuncia que no jugará en Roland Garros por primera vez desde 2005 y que 2024 será el último año de su carrera

42 minutos

Así fue que anunció el tenista español Rafael Nadal que no jugará el Abierto de Francia por primera vez en 19 años por una lesión de cadera de la que no ha podido recuperarse a tiempo para defender su título. El torneo comienza el 28 de mayo.

"He estado trabajando al máximo todos los días durante los últimos cuatro meses y han sido difíciles porque no he podido encontrar una solución al problema que tuve en Australia", declaró el ex número uno del mundo.