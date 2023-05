“Descubrí que era bipolar al provocar la evacuación de un aeropuerto”

30 minutos

"Estaba realmente convencida de que "esto no es la vida real'", describió Rosie a BBC Access All, un podcast que aborda temas de salud.

"Si algo realmente insignificante me molestaba, sufría tres semanas de depresión que simplemente no tenían sentido", cuenta. En otras ocasiones no pudo ir a trabajar "porque un chico me hizo 'ghosting'" (la ignoró), pero no sabía por qué reaccionaba así cuando los otras personas no.