"Satanás representa a los que piensan diferente": Satanic Temple, la "religión" que busca contrarrestar la influencia de grupos religiosos en EE.UU.

En una sala iluminada con velas reservada para ceremonias satánicas, un letrero de neón te da la bienvenida a The Little Black Chapel (La pequeña capilla negra). En un extremo de la habitación hay un altar elevado y en el suelo, frente a este, un pentagrama blanco.

"Sin nombres", me dice uno de los asistentes que accedió a dejarme presenciar la ceremonia, siempre y cuando no les identifique.

" Como niño gay, que me dijeran que er a una abominación y que debería ser destruido, distorsionó mucho mi forma de pensar . Encontrar el Templo Satánico realmente me ayudó a adoptar la lógica y la empatía".

"Eso no es incorrecto", coincide Dex Desjardins, portavoz de The Satanic Temple . "Muchas de nuestras imágenes son inherentemente blasfemas".

"Esperamos mostrarle a Dios que no aceptamos esta blasfemia y que los católicos no hemos abandonado la plaza pública a los satánicos", dice Michael Shivler, un manifestante perteneciente a un grupo católico conservador.

Cuernos y auto-placer satánico

Activismo político no partidista

Actividades para niños

Los opositores dicen que está asustando a los niños, pero el Satanic Temple dice que su contenido está libre de demonios. Tienen una canción para niños, "Mi amigo Satanás", con una cabra animada que baila y cuya letra dice: "Satanás no es un tipo malvado, quiere que aprendas y te preguntes por qué. Quiere que te diviertas y seas tú mismo; y por cierto no hay infierno".

"Satanás te quiere"

"En ese momento lo investigué. Un poco asustada, creo, como estaría la mayoría. ¡Y realmente quería asegurarme de que no estaban sacrificando bebés! Entonces, comencé a adentrarme en la cultura y el ambiente, comencé a asistir a las reuniones... y finalmente me di cuenta de que no, no lo hacen, es solo un símbolo que usan y es gente genuinamente muy buena".