Vinícius | "La Liga que fue de Ronaldo y Messi hoy es de los racistas": la reacción del jugador brasileño ante cánticos discriminatorios en un partido del campeonato de fútbol español

Más temprano durante el partido, un Vin í cius indignado intentó llamar la atención del árbitro sobre la hinchada del Valencia y sobre un aficionado en particular.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga . La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan", dijo.

"(España es) una nación hermosa, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas ", continuó.

En un comunicado, La Liga dijo que "lleva años luchando contra esta clase de comportamientos y fomentando los valores positivos del deporte, no solo en el terreno de juego, sino también fuera de él".

"El estadio se ha vuelto loco"

Su entrenador, Carlo Ancelotti , dijo tras el encuentro que no quería hablar de fútbol sino centrar sus declaraciones en lo ocurrido con el delantero; sostuvo que "no se puede jugar al fútbol así" y que "la única manera (de frenar el racismo) es parar el partido", algo que le pidió al árbitro.

"Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable", afirmó el italiano. "Aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí un estadio se ha vuelto loco".

"Es un estadio que insulta a un jugador por racismo, y el partido tiene que parar. Diría lo mismo si ganáramos 3-0, no hay otra manera", añadió.

"La Liga española tiene un problema, que no es Vinícius. Vinícius es la víctima de un problema muy grave", aseguró.

"Desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti"

"Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia CF. El club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas", dijo.

Sin embargo, el portavoz del Valencia, Javier Solís, declaró tras escuchar al entrenador del Real Madrid que "ante las desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti , totalmente equivocadas en las que ha tildado a toda la afición de Mestalla de racista, el club no lo puede tolerar".

Apoyos a Vinícius

"¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esto? Veo dolor, veo asco, lo veo necesitando ayuda (…) y las autoridades no lo ayudan".

"Si él hubiera dicho 'me voy', yo me hubiera ido con él, porque es algo que no podemos tolerar", dijo Courtois.