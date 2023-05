Pie de foto,

Lanzó su álbum debut como solista, "Private Dancer", en 1984. Vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y ganó tres premios Grammy. "What's Love Got To Do With It" fue elegida la canción del año y la mejor interpretación femenina. "Better Be Good To Me" ganó como mejor interpretación vocal femenina de rock.