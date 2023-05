El presidente de La Liga asegura que el racismo en el fútbol español "podría reducirse en 6 meses"

55 minutos

"Por lo menos podríamos mejorarlo considerablemente en general y en el caso específico de Vinicius. Pero si no contamos con los poderes, todo lo que podemos hacer es presentar quejas", añadió.

Según la ley española, La Liga puede identificar y reportar los casos, pero no puede imponer sanciones .

"Queremos poderes, no queremos escondernos del problema de insultos racistas", declaró Tebas.

"No es suficiente que nosotros sólo podamos presentar quejas, queremos tener la potestad de castigar a cualquiera que lance insultos racistas".

"Nunca será posible eliminar 100% el problema. De la misma manera que sería imposible eliminar totalmente los robos y otros crímenes, pero lo podríamos reducir una gran cantidad y, si nos dotaran de los poderes necesarios, en seis o siete meses podríamos decir que no tenemos racismo".

¿Qué está haciendo La Liga contra el racismo?

Tebas respondió diciendo que en dos ocasiones Vinicius no se presentó a una reunión para discutir lo que La Liga "podría hacer en casos de racismo", añadiendo: "Antes de criticar y difamar a La Liga, debes informarte bien".

"No quise atacar a Vinicius. La manera y el momento no fueron ideales. No creo que el mensaje estuviera bien formulado".