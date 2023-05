Quién es Peso Pluma, el nuevo fenómeno musical mexicano que superó a Bad Bunny en las búsquedas de YouTube

No usa el típico sombrero texano, tampoco sacos coloridos o botas altas, sino que va por la vida con el atuendo que han hecho común algunos exponentes de la música urbana, como gorras y zapatillas deportivas.

Y si bien no es él quien inventó estos nuevos ritmos, se ha convertido en su máximo exponente.

Pero no solo eso, Peso Pluma pone su voz en otras seis canciones que se ubican entre los 10 primeros puestos de la codiciada lista.

Hacer frente a la depresión

"De adolescente uno vive muchos cambios y uno se siente solo, uno se siente triste. Siempre he sido una persona muy depresiva y creo que la música para mi es mi terapia. Yo cuando escribo, cuando canto, cuando bailo, cuando doy mis pasitos, es mi forma de sacar mis sentimientos y creo que es mi terapia", le dijo a CNN.

"Se me hizo fácil componer", sostuvo el cantante, que además de en México vivió en New York y Texas.

"Fui a una escuela secundaria en San Antonio, donde hay una gran comunidad de chicanos, por lo que fue fácil para mí integrarme en la sociedad estadounidense y en México. Siempre escuchaba reggaeton, hip-hop y rap, pero me di cuenta que mi voz estaba hecha para cantar corridos porque los escuchaba tocar en familia todo el tiempo. Mi familia escucha ese género y bueno, cuanto más cantaba, más me daba cuenta de que mi voz brillaba diferente allí que en cualquier otro género", explico el artista a la revista Variety .

En origen, Peso Pluma no era su nombre artístico, sino el de una agrupación en la había varios colaboradores. Sin embargo, una vez la audiencia lo comenzó a identificar con ese seudónimo, tomado de la categoría de boxeo del mismo nombre, el artista decidió convertirlo en su marca personal.

"El grupo éramos tres, y los tres estábamos flaquillos, entonces traíamos lo de las plumas de boxeo, y nos gustaba de alguna u otra forma el boxeo. Yo no hago ningún deporte, pero se quedó ahí", relató en una entrevista que se puede ver en YouTube.

Controversia por las letras

En una entrevista reciente con el Los Ángeles Times , Peso Pluma se negó a contestar sobre estas controversias y, de acuerdo con el diario, hasta colgó la llamada argumentando que no responde a preguntas políticas.

No obstante, en una entrevista con el influencer Julio Orozco en YouTube, dijo que a partir de "El Belicón" decidió "sentar cabeza" y no "no ser uno más", por lo que en adelante cuidaría sus expresiones, sin dejar de ser él mismo.