Por qué un arveja sin sabor a arveja se plantea como la nueva revolución en comida sostenible

33 minutos

El objetivo es desarrollar arvejas que no sepan a arvejas para usarlos como alternativa a la soja importada.

Científicos británicos están desarrollando arvejas que no saben a arvejas .

Pero no es lo que estás pensando. No se trata de un maquiavélico plan para que los pequeños de la casa se coman su ración de verduras.

Cada vez más personas consumen alimentos de origen vegetal, lo que hace necesario crear una alternativa a la importación de so j a que sea más ecológica y se pueda cultivar localmente.

Una legumbre con gran potencial

La demanda de productos vegetales

Las credenciales ecológicas de las arvejas son excelentes, ya que su cultivo no requiere fertilizantes ricos en nitrógeno, cuya producción consume mucha energía. De hecho, devuelven nitrógeno y otros nutrientes al suelo, reduciendo aún más la demanda de fertilizantes en la rotación de las plantaciones.

Pero, aunque algunos consumidores aprecian las arvejas, su sabor puede disuadir a muchos otros. Para alguien que está tratando de dejar la carne, quizá no suene muy apetitoso que una hamburguesa vegana sepa a ellas.

La profesora Domoney identificó más tarde una planta de chícharos silvestres en la India donde ese gen no operaba.

"Me dijo, 'esto no va a ninguna parte, ¡al final producimos arvejas frescas que no saben a nada!'", recuerda.