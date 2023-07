Quién fue Benjamin Lay y por qué se le considera “la persona más radical” del radical siglo XVIII

Una nueva obra de teatro, "The Return of Benjamin Lay", fue inspirada por su extraordinaria vida y su mente revolucionaria. (Retrato de Benjamin Lay, por William Williams ~ 1750-1758).

Radicalizándose

Cuando lo instaban a no exponerse al frío gélido para no enfermarse, respondía: "Ah, finges compasión por mí, pero no l a sientes por los pobres esclavos de tus campos, que pasan todo el invierno medio desnudos".

Se dedicó a escribir un tratado en el que pedía el fin inmediato e incondicional de la esclavitud en todo el mundo, titulado "All Slave-Keepers That Keep the Innocent in Bondage Apostates".