Muere Astrud Gilberto: la curiosa historia de la mujer que popularizó la versión en inglés de la Chica de Ipanema

Voces sin acreditar

En la década de 1970, comenzó a escribir sus propias canciones , como se muestra en álbumes como Astrud Gilberto Now (1972) y That Girl From Ipanema (1977).

En este último, logró cumplir su ambición de grabar su canción Far Away , como un dúo con el legendario trompetista de jazz Chet Baker.

Además de grabar, desarrolló un segundo aspecto de su carrera, actuando en las películas The Hanged Man y Get Yourself a College Girl y grabando la banda sonora de The Deadly Affair, con arrreglos del legendario productor Quincy Jones.