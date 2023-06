La dura autocrítica de Anthony Hopkins a su actuación en las películas de Thor

1 hora

En las películas tuvo el rol de Odín, el padre del personaje principal, apareciendo en las dos secuelas siguientes: Thor, The Dark World (2013) y Thor: Ragnarok (2017).

"Si estás sentado al frente de una pantalla verde, no tiene sentido actuarlo", le dijo Hopkins a la revista estadounidense The New Yorker.