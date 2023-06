Vision Pro de Apple: el veredicto de una editora de la BBC que probó las gafas de realidad virtual de US$3.500

49 minutos

Fui una de las primeras personas en el mundo en probar las tan esperad as y costos as gafas de realidad mixta de Apple , durante su lanzamiento el lunes en la sede de la empresa en Cupertino.

Una vez que te pones las gafas, ves la habitación que está a tu alrededor, pero no a la ve s a través de vidrio, sino a través de las muchas cámaras incorporadas dentro de l aparato . Esto es importante para la experiencia de "realidad mixta" o contenido digital que se proyecta en tu entorno.

Físicamente, presionas un solo botón en la parte superior derecha de las gafas, y aparecen algunos iconos familiares de aplicaciones que reconocerás si has usado alguna vez un iPhone: iMessage, fotos, Apple TV (habrá más a medida que los desarrolladores los creen).

Una realidad "mixta"

Tuve una videollamada en vivo con otro empleado de Apple, que también tenía unas gafas (de hecho, la llamada fue con un avatar fotorrealista del empleado en vez de un video real). No sé cómo se veía realmente porque nunca lo ví en persona, pero había algo extraño en la suavidad de su piel y en el detalle de sus ojos , particularmente cuando sonreía o fruncía el ceño.

Vi clips de películas en una pantalla gigante virtual después de que la habitación se hubiera oscurecido digitalmente alrededor mío, como si fuera una sala de cine. Un gigantesco tiranosaurio rex en 3D me olfateó el rostro. Vi pétalos de flores digitales que bailaban por la habitación durante una meditación de "mindfulness".

Si alguien se cruza frente a ti en la vida real, puedes verlo no importa qué tan inmerso estés .

A pesar de un lanzamiento lujoso, el CEO de Apple no usó el Vision Pro en el evento

Cada vez que comentaba algo no muy positivo de las Vision Pro, recibía un entusiasta: " ¡acuérdate que este no es el producto final !".

Desafortunadamente, no puedo mostrarte nada de lo que les estoy contando porque a todos nos prohibieron grabar. Sorprendentemente, nadie de Apple estaba usando en realidad un Vision Pro, ni siquiera el jefe, Tim Cook , ni el CEO de Disney, Bob Iger, quien describió el dispositivo como "magia de la vida real".

He probado muchas gafas de realidad virtual (RV) y realidad mixta en mi carrera como periodista de tecnología, y estas son unas de los mejores -claro que con un precio de lanzamiento de US $3.499, esperaría que así fuera-.

Entonces, ¿quién l as comprará?

Creo que Apple está jugando un juego muy inteligente aquí con su marketing, aunque no estoy segura de que vaya a funcionar.

No estoy segura de si funcionará.

Usar unas gafas durante largos períodos de tiempo simplemente no se siente genial. Muchas personas experimentan náuseas (yo también, aunque no me pasó el lunes, pero mi demostración duró solo 15 minutos, con un par de minutos para cada sección).