Lizzo | "Nadie buscaba contratar a la negra gorda": la artista que luchó contra los prejuicios sobre su cuerpo y ahora disfruta del éxito mundial

El comienzo de su historia

"Había cantantes a las que quería parecerme, probablemente Lauryn Hill y Beyoncé . Yo no sonaba así, así que ni me preocupaba ", explica.

"No importa en qué parte de mi historia entres, lo que persigo es la música . ¿Por qué dormía en el coche? Porque persigo la música. ¿Por qué me mudé a Minneapolis? Porque iba a donde estaba la música", dice en la producción.

La relación con su cuerpo

"Antes de eso, no había escuchado a nadie decir en una canción: 'Estoy enamorada de mí misma'. La gente conectó con el tema, porque era personal y real. Fue así que me di cuenta de que esa era yo", dice la artista sobre el surgimiento de My Skin.