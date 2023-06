“Me falta el medicamento para mi cáncer”: la alarmante escasez de algunos fármacos en EE.UU. que obliga a descartar a pacientes en quimioterapia

1 hora

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), por su parte, calcula que en este momento escasean 137 medicinas, cuando la cifra en los pasados años no solía rebasar el centenar .

En muchos casos, asegura, no existen alternativas efectivas y la escasez "causa retrasos en el tratamiento, lo que puede provocar desenlaces fatales".

"Como en el campo de batalla"

"Tenía estas dos opciones, a cual peor. Estoy preocupada, porque sé que no tengo el medicamento que funcionaba para mi cáncer", asegura.

"Aunque no hay evidencia definitiva que lo demuestre, sabemos que un cierto porcentaje de personas no está recibiendo la terapia óptima. Por ejemplo, en un tipo específico de cáncer de vejiga, el 20% de las personas no está recibiendo el tratamiento adecuado por la limitación de la oferta, lo que podría poner en riesgo sus vidas", responde.