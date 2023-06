The Beatles: la “última canción” del cuarteto de Liverpool donde se reprodujo la voz de John Lennon con inteligencia artificial

Mark Savage

Corresponsal de música de la BBC



Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, The Beatles ya aislaron la voz de John Lennon para crear "nuevas" canciones como "Free As A Bird" y "Real Love".

La inteligencia artificial hará realidad un deseo con el que seguro sueñan muchos beatlemaníacos: escuchar un tema inédito que incluye la voz de John Lennon, asesinado en 1980.

El exbeatle Paul McCartney lo confirmó a la BBC en una entrevista con el programa Today de Radio 4.

McCartney la llama "la última canción de The Beatles" y los productores usaron la IA para "liberar" la voz de John Lennon de un viejo demo grabado al piano en su apartamento de Nueva York.

"La acabamos de terminar y la lanzaremos este año", explicó McCartney.

Todavía se desconoce el nombre de la canción, pero es probable que se trate de una composición de Lennon de 1978 llamada "Now and Then".

En 1995 ya se había considerado una posible "canción de reunión" de la banda, mientras ensamblaban su serie recopilatoria Anthology.

Producción con obstáculos

Yoko Ono, la viuda de Lennon, entregó el demo a McCartney hace un año. Era una de las varias canciones contenidas en un casete etiquetado "Para Paul" que Lennon produjo poco antes de su muerte.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Lennon escribió "Now and Then" durante su época de "retiro", sin contrato vigente con ninguna discográfica y mientras criaba a su hijo Sean.

Dos de esas canciones, "Free As A Bird" y "Real Love", fueron aisladas, completadas y publicadas en 1995 y 1996, siendo el primer material "nuevo" que se lanzaba de The Beatles en 25 años.

La banda ya había intentado grabar "Now And Then", una canción de amor apologética típica de la carrera posterior de Lennon, pero el proyecto fue desestimado rápidamente.

Después, en una entrevista, McCartney reveló que George Harrison había considerado la canción como una "basura" y que se había negado a trabajar con ella.

"No tenía buen título y necesitaba más trabajo, pero era un verso precioso que cantaba John", dijo a Q Magazine.

"A George no le gustaba. The Beatles siendo demócratas. No la hicimos".

Fuente de la imagen, PA Media Pie de foto, En 1995, los tres Beatles sobrevivientes, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison, se reunieron en un estudio para producir un especial recopilatorio.

También se dijo que había problemas técnicos con la grabación original, donde se escuchaba un zumbido persistente por los circuitos eléctricos del apartamento de Lennon.

En 2009 se lanzó una nueva versión de dicho demo sin el sonido de fondo. Entonces los fans especularon con que la grabación no estaba disponible en 1995, sugiriendo que había sido robada de su apartamento junto a otros efectos personales después de su muerte.

McCartney había expresado repetidamente sus deseos de terminar la canción.

Tecnología "ilusionante y preocupante"

Parecería que la inteligencia artificial le ha permitido a McCartney lograr su objetivo.

Ya en el reciente documental Get Back, dirigido por Peter Jackson y centrado en reflejar las últimas sesiones de The Beatles antes de separarse, se incursionó en esta tecnología.

El editor de diálogos, Emile de Rey, entrenó a las computadoras para reconocer las voces de los cuatro Beatles, aislarlas de ruidos de fondo y crear un sonido "limpio".

El mismo proceso permitió a McCartney hacer un "dúo" con Lennon en su reciente gira y crear nuevas mezclas de sonido envolvente del álbum Revolver de The Beatles el año pasado.

"Jackson pudo sacar la voz de John de un casete pequeño. Teníamos su voz y un piano y podíamos separarlos con la IA", dijo McCartney a Radio 4.

"En esta última grabación de The Beatles, tomamos la voz de John y la obtuvimos de forma pura a través de la IA. Entonces pudimos mezclarla, como se hace normalmente. Esto te da algo de libertad".

Fuente de la imagen, Craiyon Pie de foto, Una representación de The Beatles creada a través de la IA.

Sin embargo, el músico expresó su preocupación sobre otras aplicaciones de la IA.

"No navego mucho por internet, pero la gente me dice: 'Oh, sí, hay una pista en que John canta mis canciones', y es simplemente por la IA, ¿sabes?", cuenta McCartney.

"Da algo de miedo, pero también es ilusionante porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde llega", continúa.

El exbeatle habló con la BBC antes del lanzamiento de un nuevo libro llamado "En el ojo de la tormenta" y de una exhibición fotográfica en Londres sobre fotos que tomó entre diciembre de 1963 y febrero de 1964, justo cuando la banda estaba en la cúspide de la fama.

Fuente de la imagen, Getty Images