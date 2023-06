Muere el actor Treat Williams en un accidente de motocicleta

Larga trayectoria

Después de su papel en el musical Hair en 1979 como el hippie George Berger, Williams apareció en 1941 (1979) de Steven Spielberg, Once Upon A Time In America (1984), Dead Heat (1988), Things to Do in Denver When You're Dead (1995) y Deep Rising (1998).